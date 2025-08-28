Мир
06:18, 28 августа 2025

Британию уличили в подготовке к вводу войск на Украину

Генерал Попов: Великобритания заказала холодильные установки для хранения трупов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sgt. Agustin Montanez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания готовится ввести войска на УкраинуЛондон уже заказал большое количество холодильных установок для хранения трупов. В этом Соединенное Королевство уличил генерал-майор Владимир Попов в интервью MK.RU.

«Промелькнула новость, что Великобритания заказала большое количество передвижных холодильных установок для хранения трупов. Конечно, это косвенное подтверждение, но нельзя исключать того, что это сделано неспроста», — считает военачальник.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что Лондон готовится вступить в конфликт на Украине на Одесско-Николаевском и Одесско-Херсонском направлениях. «Исключать ничего нельзя», — заключил Попов.

Ранее британская газета The Telegraph объяснила невозможность отправки контингента на Украину. Утверждается, что у Лондона недостаточно беспилотников, танков, бронетехники и артиллерии, чтобы создать серьезную боевую силу.

