Британию уличили в подготовке к вводу войск на Украину

Генерал Попов: Великобритания заказала холодильные установки для хранения трупов

Великобритания готовится ввести войска на Украину — Лондон уже заказал большое количество холодильных установок для хранения трупов. В этом Соединенное Королевство уличил генерал-майор Владимир Попов в интервью MK.RU.

«Промелькнула новость, что Великобритания заказала большое количество передвижных холодильных установок для хранения трупов. Конечно, это косвенное подтверждение, но нельзя исключать того, что это сделано неспроста», — считает военачальник.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что Лондон готовится вступить в конфликт на Украине на Одесско-Николаевском и Одесско-Херсонском направлениях. «Исключать ничего нельзя», — заключил Попов.

Ранее британская газета The Telegraph объяснила невозможность отправки контингента на Украину. Утверждается, что у Лондона недостаточно беспилотников, танков, бронетехники и артиллерии, чтобы создать серьезную боевую силу.