Бывшего министра здравоохранения Польши избили ногами из-за коронавируса

Экс-главу Минздрава Польши избили из-за его решений во время пандемии COVID

Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили из-за решений, принятых им во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает RMF FM.

По информации радиостанции, двое неизвестных мужчин напали на бывшего министра около одного из ресторанов в центре города Седлец. Набросившись на него, они стали наносить удары ногами, попутно критикуя решения Недзельского.

Как уточняет RMF FM, экс-глава Минздрава получил травмы спины и туловища и был доставлен в больницу, угрозы жизни нет. Известно, что нападавшие были старше 30 лет, другие подробности о них отсутствуют.

Инцидент прокомментировал польский премьер-министр Дональд Туск, пообещав, что виновные будут пойманы и привлечены к ответственности.

20 марта 2021 года в Польше был введен полный локдаун из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. В стране были закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения, а также бассейны и бани. Недзельский призывал работодателей отправить на удаленную работу как можно больше сотрудников.