Девушка жестоко отомстила обижавшему мать отцу-прелюбодею

Пользовательница Reddit с ником Cadsonnn рассказала, как отомстила собственному отцу за его отношение к матери. По ее словам, родители расстались, когда ей было всего пять лет.

«Это было ужасно, потому что отец тогда вел себя так, будто моя мама была худшим человеком из всех живущих. При этом большая часть того, что он говорил о матери и вовсе было неправдой. Спустя три года он снова женился на женщине по имени Анна, а с мамой они практически не общались», — написала автор.

Однако много лет спустя, когда девушке исполнилось 17 лет, ее отец, будучи навеселе, признался, что Анна появилась в его жизни еще когда он был в первом браке. Он изменял матери автора долгие два года и гордился тем, что не был пойман бывшей супругой на вранье. Более того, они со второй женой нередко смеются над первой у нее за спиной.

«И я рассказала все матери. После всех тех лет, на протяжении которых он говорил о ней гадости, я решила, что она имеет право знать правду. Ей было больно, и я не хотел мучать ее, но в итоге она сказала, что рада узнать истину», — отметила девушка.

Она добавила, что раскрыла правду об изменах отца не только своей матери, но и всем его родственникам, в том числе родителям. Узнав об этом, те перестали общаться с прелюбодеем, назвав его поступки «отвратительными и безнравственными», после чего мужчина стал изгоем.

