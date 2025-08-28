Ценности
Ценности
Кайли Дженнер без штанов снялась в рекламе

Американская телезвезда Кайли Дженнер без штанов снялась в рекламе бренда Khy
Фото: @KYLIEJENNER @KHY X @GRACELINGOFFICIAL

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер без штанов снялась в рекламе собственного бренда Khy. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из размещенных снимков 28-летняя знаменитость позировала перед камерой в сером боди с бретелями на шее. При этом ткань в области груди была декорирована массивной деталью серебряного цвета.

Кроме того, знаменитости распустили темные волосы и нанесли макияж в нюдовых тонах.

Ранее в августе Кайли Дженнер приспустила штаны на камеру на фоне слухов о расставании с Тимоти Шаламе. Она была запечатлена рядом с внедорожником.

