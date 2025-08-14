Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 14 августа 2025Ценности

Кайли Дженнер приспустила штаны на камеру на фоне слухов о расставании с Тимоти Шаламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенный снимок. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость позировала на одном размещенном кадре рядом с внедорожником. На ней серо-белый бюстгальтер без бретелей и облегающие штаны, которые она приспустила с бедер.

В описании под публикацией, набравшей 1,1 миллиона лайков, Дженнер уточнила, что данный комплект — новинка в ассортименте ее модного бренда Khy. По словам бизнесвумен, одежда изготовлена из хлопка и будет доступна к покупке 13 августа.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер и ее возлюбленного, актера Тимоти Шаламе в расставании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ждут новых операций ВСУ перед встречей Трампа и Путина. Где украинские войска могут попытаться прорвать границу?

    Кайли Дженнер приспустила штаны на камеру на фоне слухов о расставании с Тимоти Шаламе

    Еще один российский аэропорт временно ограничил работу

    Сидевшему рядом с Путиным на параде ветерану исполнилось 100 лет

    Американский сенатор испугался оказаться в России после визита Путина

    В России запретили распространение пяти песен «Ленинграда»

    Белоусов встретился с военкорами

    «Коалиция желающих» выступила против ограничения на численность ВСУ

    Конгрессмен назвал место хранения огромных костей потомков падших ангелов

    «Ростех» сравнил точность АК-12 с мировыми аналогами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости