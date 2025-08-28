Марочко: ВС России сжигают как в топке ВСУ в Купянске

Вооруженные силы Российской Федерации «сжигают как в топке» солдат украинской армии в боях в Купянске Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Буквально как в топке сжигаются в Купянске украинские боевики. Мы ведь заняли на севере стратегически важные высоты, по сути, у нас Купянск находится как на ладошке», — рассказал Марочко.

По его словам, для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) проблематично оставаться в Купянске и передвигаться на автотранспорте в населенном пункте, поскольку все небо контролируется российскими БПЛА.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Купянск скоро вернется под контроль России. Превосходство в воздухе, в огневых силах и живой силе на этом направлении сохраняется на стороне России, обратил внимание эксперт. При таком раскладе, по его мнению, город вернется под юрисдикцию России в ближайшие несколько недель, а может, и в течение месяца.