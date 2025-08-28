Из жизни
14:33, 28 августа 2025Из жизни

Меган Маркл сделала принцу Гарри подарок своими руками и забрала его себе

Меган Маркл присвоила бейсболку, которую подарила принцу Гарри на 40-летие
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: NETFLIX

Меган Маркл показала бейсболку, которую сделала для принца Гарри и подарила ему на 40-летие, но оставила себе. Об этом сообщает People.

Во второй серии нового сезона авторского кулинарного шоу «С любовью, Меган» герцогиня Сассекская демонстрирует сборы для поездки с подругами в Лос-Анджелес. В числе прочих вещей она взяла с собой сделанную на заказ кепку с вышивкой «PH 40». Изначально она сделала серию таких кепок для Гарри и его друзей в честь дня рождения мужа, но позже присвоила один экземпляр подарка, объяснив, что это «вещь, приносящая радость». Также Меган показала тарелку, которую сделала своими руками, с надписью «Доброе утро, любовь моя», предназначенную для семейных завтраков.

Кроме кепки, Меган Маркл уложила в сумку бумажные фотографии принца Гарри, сына Арчи и дочери Лилибет. «Я недавно вернулась с девичника, и подруги такие: "Боже, как мило, что ты ставишь их у кровати!" — вспомнила Меган. — Ну да, можно было бы посмотреть в телефоне, но это… не знаю. Я в этом смысле сентиментальный человек».

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в новом сезоне шоу Netflix рассказала, когда поняла, что влюблена в принца Гарри. Она призналась, что осознала свои чувства во время третьего свидания с принцем — пятидневной поездки с палатками в национальный парк в Ботсване.

