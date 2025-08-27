Из жизни
13:59, 27 августа 2025

Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

Меган Маркл рассказала, как принц Гарри признался ей в любви в Ботсване
Фото: Gabriel Aponte / Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в новом сезоне шоу Netflix рассказала, когда поняла, что влюблена в принца Гарри. Об этом сообщает Marie Claire.

Она призналась, что осознала свои чувства во время третьего свидания с принцем — пятидневной поездки с палатками в национальный парк в Ботсване. Во время путешествия у них не было ни мобильной связи, ни туалета, ни каких-либо отвлечений, поэтому они смогли хорошо узнать друг друга. «Быстро понимаешь, что это за человек, когда живешь с ним в маленькой палатке и вы такие: "О, что это за звук снаружи? Это же слон! Он нас не тронет?"», — объяснила Меган Маркл в беседе с дизайнером Тэном Франсом. По ее словам, именно принц Гарри первым сказал «я тебя люблю» во время этого путешествия.

Новый сезон шоу «С любовью, Меган» вышел на Netflix 26 августа. В третьем эпизоде герцогиня также рассказала о любимых семейных блюдах. Она приготовила яблочные пироги из фруктов, собранных в собственном саду, вспомнив, как в годы актерской юности покупала себе яблочные пирожки в McDonald’s после успешных проб.

Принц Гарри ранее называл ботсванскую поездку переломным моментом их отношений. Его очень удивило, что Меган согласилась на такое приключение после всего двух встреч.

Ранее сообщалось, что дед принца Гарри, покойный принц Филипп, выразил облегчение после окончания свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Принц Филипп обратился к супруге, королеве Елизавете II, в часовне Святого Георгия: «Наконец-то, *****, это кончилось» (Thank f**k that’s over).

