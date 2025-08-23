Дед принца Гарри четырьмя словами описал отношение к его свадьбе с Меган Маркл

Деда принца Гарри, принца Филиппа, утомила его свадьба с Меган Маркл

Дед принца Гарри, покойный принц Филипп, выразил облегчение после окончания свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Об этом сообщает Telegraph.

Воспоминания о дне свадьбы принца и Меган Маркл включил в свои мемуары королевский дворецкий Грант Харролд. По его словам, принц Филипп обратился к супруге, королеве Елизавете II, после завершения бракосочетания в часовне Святого Георгия: «Наконец-то, *****, это кончилось» (Thank f**k that’s over). Эта фраза стала реакцией на напряженную атмосферу вокруг брака принца Гарри, который уже тогда вызывал споры в королевской семье.

Харролд подчеркнул, что ремарка из четырех слов отражала не личную неприязнь, а усталость от формальностей — принца Филиппа, который был известен хлестким чувством юмора, утомила подготовка к свадьбе и сама церемония.

В 2020 году Гарри и Меган объявили о выходе из королевской семьи, что привело к напряженности в отношениях с принцем Уильямом и королем Карлом III. Биографы отмечают, что Филипп, хотя и не одобрял последующее решение пары переехать в Калифорнию, никогда открыто не критиковал их поведение и не пытался на него повлиять. При этом он практически не общался с Меган, поскольку прекратил выполнять королевские обязанности в 2017 году.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится уже не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.