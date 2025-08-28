Экономика
01:02, 29 августа 2025Экономика

На Камчатке после мощных землетрясений произошло 13 тысяч афтершоков

После мощных землетрясений на Камчатке 20 и 30 июля произошло 13 тыс. афтершоков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На Камчатке после двух недавних мощных землетрясений 20 и 30 июля произошло 13 тысяч афтершоков. Об этом со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщило агентство «Камчатка-информ».

Сейсмологи уточнили, что афтершоковый процесс после столь мощного землетрясения, которое потрясло Камчатку 30 июля, развивается нормально. «Афтершоков, которые можно посчитать (после 30 июля), порядка 12 тысяч, даже больше. Еще же немножко работает очаг 20 июля – они уже «встали» вместе, там уже не поймешь, где-кто. Вместе у нас «набило» уже 13 тысяч событий», — поделился информацией директор филиала ЕГС РАН Данила Чебров. Он отметил, что интенсивность афтершокового процесса заметно снизилась, однако по-прежнему вероятны сильные подземные толчки магнитудой не более 6, которые не могут повлечь за собой разрушения.

30 июля на Камчатке зарегистрировали мощнейшее с 1952 года землетрясение. Магнитуду подземных толчков специалисты оценили в 8,8. За ними последовали четыре волны цунами.

