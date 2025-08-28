Наука и техника
19:01, 28 августа 2025Наука и техника

Названа особенность перехваченного над Черным морем «Посейдона»

Перехваченный над Черным морем самолет P-8A ВМС США получил новый радар AAS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США, который был перехвачен российским истребителем Су-35С Воздушно-космических сил России над Черным морем, получил новый радар AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS). Особенность самолета назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на кадры, сделанные с борта российского самолета. «На кадрах мы можем наблюдать под брюхом "Посейдона" "свежую" РЛС AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor, инфы по ней не так много, но известно, что это универсальная РЛС для поиска подводных лодок, надводных кораблей и разведки побережья», — говорится в сообщении.

Автор подчеркнул, что СВО — это полигон для западных стран, которые испытывают современные системы в реальных условиях.

Многофункциональную РЛС AN/APS-154 разработала компания Raytheon. Она оснащена двухсторонним радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), в который интегрирован индикатор движущихся целей MTI. Изделие позволяет обнаруживать, классифицировать и отслеживать цели на суше и на море одновременно.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber опубликовал ролик, демонстрирующий перехват P-8. На записи видно, как российский истребитель сопровождает Poseidon.

