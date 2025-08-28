Были найдены неизданные записи Высоцкого

Создатели шоу «Высоцкий. Высота» нашли неизданные записи артиста в его архивах

Создатели шоу-концерта «Высоцкий. Высота» случайно обнаружили неизданные записи культового музыканта Владимира Высоцкого. Об этом они сообщили изданию «Российская газета».

Генеральный продюсер проекта и руководитель компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов рассказал, как произошла находка.

«Мы получили доступ к архивам, домашним записям из личной коллекции семьи, уникальным концертным версиям из частных собраний поклонников, редчайшим студийным записям, которые считались утерянными», — сообщил он.

Мамонов рассказал, что благодаря «революционным технологиям ИИ-реставрации» создатели шоу смогли восстановить даже записи, которые казались безнадежно испорченными. Грядущий альбом «Высоцкий. Высота» выйдет ограниченным тиражом на виниле, также состоится цифровой релиз на всех стриминговых платформах.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РСФСР, певец и актер Владимир Высоцкий вернется на сцену в виде цифрового аватара. По словам собеседника агентства, проект поддержали наследники артиста.