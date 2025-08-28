В авиакомпании «Волга-Днепр» высказались о вариантах ее дальнейшего существования

В авиакомпании «Волга-Днепр» заявили об изучении вариантов ее существования

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр», о возможной передаче активов которой со слов ее основателя Алексея Исайкина ранее писали СМИ, в условиях продолжающегося с 2022 года санкционного давления изучает варианты продолжения работы. Об этом говорится в опубликованном на сайте перевозчика комментарии его гендиректора Игоря Аксенова.

«Для сохранения уникального флота, а самое главное — компетентных, опытных и квалифицированных специалистов, мы рассматриваем различные варианты для дальнейшего существования и развития компании», — процитировали его в компании.

Топ-менеджер отметил, что за 35 лет работы организация сталкивалась с различными кризисными ситуациями и проблемами, но в ней «всегда находили решения, чтобы продолжать предоставлять качественные и востребованные на рынке услуги».

Ранее «Коммерсантъ» процитировал Исайкина, который во время «празднования» юбилея «Волги-Днепра» сообщил, что одноименная группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», а «интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента». Он отметил, что «Волга-Днепр» достойно представляла российскую гражданскую авиацию на международном рынке, где «до сих пор скорбят, что компании нет». По данным источника издания, вопрос о передаче государству всех активов группы, которая до 2022 года перевозила около половины всех грузов из России, может решиться в ближайшие месяцы.