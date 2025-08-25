Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 25 августа 2025Экономика

Основатель российской авиакомпании анонсировал ее передачу государству

«Ъ»: Группу «Волга-Днепр» могут передать РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Основатель группы «Волга-Днепр», в которую, в частности, входит одноименная грузовая авиакомпания, объявил о возможной передаче бизнеса государству. Как пишет «Коммерсантъ», Алексей Исайкин сделал это заявление во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепра» в Ульяновске, ответив на вопрос одного из сотрудников.

Исайкин сообщил, что группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», а «интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента». Он отметил, что «Волга-Днепр» достойно представляла российскую гражданскую авиацию на международном рынке, где «до сих пор скорбят, что компании нет».

По данным источника издания, вопрос о передаче всех активов компании, включая техцентры, решится в ближайшие месяцы. Другой его собеседник полагает, что Исайкин, ожидая иска Генпрокуратуры и принудительного обращения его активов в доход государства, все еще рассчитывает на коммерческую сделку.

У авиакомпании «Волга-Днепр» сертификаты летной годности сохраняют три самолета Ан-124-100 («Русланы») и пять Ил-76, у входящего в группу «Антрана» в сертификате эксплуатанта два Ан-12, а у принадлежащей группе AirBridgeCargo на конец 2024 года, по данным отчетности, на хранении было 14 Boeing, говорится в публикации.

До февраля 2022 года около половины всех грузов из РФ перевозила группа «Волга-Днепр», после попадания под санкции она находится в системном кризисе, напоминает «Ъ». Ряд его собеседников оценил активы авиакомпании в 30 миллиардов рублей, другие отметили, что «рыночной стоимости» у нее нет и покупателя на коммерческом рынке для ее самолетов найти будет сложно.

Так или иначе, речь идет о квалифицированной команде, парке самолетов и, что немаловажно, большом пуле запчастей, блоков и агрегатов, не выпускаемых в настоящее время, отмечает исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев.

В конце прошлого года сообщалось о планах «Аэрофлота» выкупить у «Волги-Днепра» пять грузовых самолетов Boeing 737-800 на запчасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Боец СВО стал помощником главы российского региона

    ЦДМ в Москве возобновил работу после взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости