Основатель российской авиакомпании анонсировал ее передачу государству

«Ъ»: Группу «Волга-Днепр» могут передать РФ

Основатель группы «Волга-Днепр», в которую, в частности, входит одноименная грузовая авиакомпания, объявил о возможной передаче бизнеса государству. Как пишет «Коммерсантъ», Алексей Исайкин сделал это заявление во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепра» в Ульяновске, ответив на вопрос одного из сотрудников.

Исайкин сообщил, что группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», а «интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента». Он отметил, что «Волга-Днепр» достойно представляла российскую гражданскую авиацию на международном рынке, где «до сих пор скорбят, что компании нет».

По данным источника издания, вопрос о передаче всех активов компании, включая техцентры, решится в ближайшие месяцы. Другой его собеседник полагает, что Исайкин, ожидая иска Генпрокуратуры и принудительного обращения его активов в доход государства, все еще рассчитывает на коммерческую сделку.

У авиакомпании «Волга-Днепр» сертификаты летной годности сохраняют три самолета Ан-124-100 («Русланы») и пять Ил-76, у входящего в группу «Антрана» в сертификате эксплуатанта два Ан-12, а у принадлежащей группе AirBridgeCargo на конец 2024 года, по данным отчетности, на хранении было 14 Boeing, говорится в публикации.

До февраля 2022 года около половины всех грузов из РФ перевозила группа «Волга-Днепр», после попадания под санкции она находится в системном кризисе, напоминает «Ъ». Ряд его собеседников оценил активы авиакомпании в 30 миллиардов рублей, другие отметили, что «рыночной стоимости» у нее нет и покупателя на коммерческом рынке для ее самолетов найти будет сложно.

Так или иначе, речь идет о квалифицированной команде, парке самолетов и, что немаловажно, большом пуле запчастей, блоков и агрегатов, не выпускаемых в настоящее время, отмечает исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев.

В конце прошлого года сообщалось о планах «Аэрофлота» выкупить у «Волги-Днепра» пять грузовых самолетов Boeing 737-800 на запчасти.

