Правнук Сталина высказался об идее захоронения Ленина

Правнук Сталина Джугашвили назвал неправильной идею захоронения Ленина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили высказался об идее о захоронении советского лидера Владимира Ленина. Об этом он сообщил РИА Новости.

Подобное мнение он назвал неправильным. Кроме того, Джугашвили заявил, что не нужно хоронить Ленина, как Сталина, у Кремлевской стены.

Ленин умер 21 января 1924 года. Сначала плана сохранить его тело на века не было. Сразу после смерти вождя профессор медицины Алексей Иванович Абрикосов провел вскрытие, а затем процедуру временного бальзамирования — с тем, чтобы сохранить тело на протяжении 20 дней, пока будет идти публичное прощание. Позднее тело вождя было решено не предавать земле, а забальзамировать и поместить в расположенный у Сенатской башни временный склеп, у входа в который и возник знаменитый Пост Почетного караула (Пост №1).

