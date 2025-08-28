Премьер Дании извинилась перед гренландцами за принудительную контрацепцию

Премьер Дании Фредериксен извинилась за контрацепцию женщин в Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения за принудительную контрацепцию женщин в 1960-е годы. Ее заявление появилось на сайте канцелярии главы кабмина страны.

«Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись систематической дискриминации. Из-за того, что они были гренландками. Из-за физического и психологического вреда, который им причинили. Из-за предательства», — указано в сообщении.

Фредериксен отметила, что датское правительство не может изменить того, что произошло, но может взять на себя ответственность. Для контроля рождаемости в Гренландии в 1960-е годы на острове была запущена программа контрацепции, при которой женщинам без их ведома устанавливали внутриматочные спирали после родов.

