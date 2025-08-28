Проникшая в подъезд маленькая змея напугала москвичей

Маленькая змея проникла в подъезд дома на юго-западе Москвы и напугала жильцов

Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Шаболовке — из одной его квартир сбежала змея. По информации источника, жильцы дома, вызвавшие спасателей, считали, что по их подъезду ползает огромная рептилия. Между тем на записи, снятой одним из свидетелей случившегося, можно увидеть пресмыкающееся сравнительно небольших размеров. Уточняется, что поймать змею сразу спасателям не удалось, поскольку та сбежала.

