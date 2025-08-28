Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:51, 28 августа 2025Экономика

Проникшая в подъезд маленькая змея напугала москвичей

Маленькая змея проникла в подъезд дома на юго-западе Москвы и напугала жильцов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Dibakar Roy / Unsplash

Маленькая змея проникла в подъезд дома на юго-западе Москвы и напугала жильцов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Шаболовке — из одной его квартир сбежала змея. По информации источника, жильцы дома, вызвавшие спасателей, считали, что по их подъезду ползает огромная рептилия. Между тем на записи, снятой одним из свидетелей случившегося, можно увидеть пресмыкающееся сравнительно небольших размеров. Уточняется, что поймать змею сразу спасателям не удалось, поскольку та сбежала.

Ранее жители Советской Гавани Хабаровского края рассказали о нашествии ядовитых змей. Они пожаловались, что гадюки и щитомордники ползают в траве и по придомовым территориям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель

    В США прокомментировали идею ограничить сроки действия виз для журналистов

    Момент крушения истребителя в Польше попал на видео

    Проникшая в подъезд маленькая змея напугала москвичей

    В Госдуме предложили запретить домашние задания на выходные

    На Украине возмутились поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    В Турции заявили о готовности выполнить обязательства в урегулировании ситуации на Украине

    В зоне СВО ликвидировали французского наемника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости