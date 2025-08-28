«Радио Судного дня» передало десятки загадочных посланий

Радио Судного дня передало в эфир 15 новых посланий

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир 15 новых сигналов. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Уточняется, что в 09:09 по московскому времени прозвучало слово «вокзальный», а в 09:17 — слово «азооспермия».

Кроме того, в эфире прозвучали еще 13 сообщений — например, «водометный», «драпозаяц», «белобровый», «книжица» и другие.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.