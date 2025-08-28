Культура
15:55, 28 августа 2025

Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин зарабатывает 880 тысяч рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин зарабатывает 880 тысяч рублей за частное выступление. Об этом пишет Super.ru.

По информации издания, заказчику придется потратить еще около 100 тысяч рублей на райдер артиста. Отмечается, что Шаляпин предпочитает перелеты бизнес-классом, а также номера с большими кроватями в пятизвездочных отелях.

Сообщается, что в гримерке исполнителя должны присутствовать хлеб, овощная нарезка, фрукты, рыба и мясо, а также напитки — вода, энергетики и виски.

Ранее председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила, что Шаляпин пропагандирует идеологию безделья, которую необходимо запретить в России. Общественница призвала обратить внимание на стиль жизни, который певец транслирует в социальных сетях.

Шаляпин ответил на обвинения в пропаганде тунеядства, подчеркнув, что он много работает и платит налоги.

