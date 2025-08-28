Россияне стали в 11 раз чаще расплачиваться с помощью биометрии

ЦБ: Биоэквайринг в России в II квартале стали применять в 11 раз чаще

В апреле-июне текущего года россияне в сравнении с аналогичным периодом 2024-го стали в 11 раз чаще расплачиваться за покупки с использованием биометрии. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ) РФ.

Там уточнили, что в поквартальном выражении, к уровням января-марта использование биоэквайринга в России выросло в 1,5 раза при почти не изменившимся среднем чеке в 770 рублей против 774 рублей до этого.

«Всего во втором квартале этого года биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей», — отметили в ЦБ.

Из представленных данных также следует, что квартал к кварталу в отчетный период выросли и платежи с использованием QR-кодов. Их осуществили 990 миллионов раз на общую сумму в более чем 1,3 триллиона рублей, что на 25 процентов больше в количественном отношении и на 16 процентов — в денежном.

Евгений Семенов, замглавы Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором российской Единой биометрический системы, рассказал в начале лета, что за последний год доверие россиян к операциям с использованием биометрии существенно выросло. По его словам, это особенно заметно среди граждан, родившихся в 1980-х годах и позднее.

