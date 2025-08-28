Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:10, 28 августа 2025Экономика

Россияне стали в 11 раз чаще расплачиваться с помощью биометрии

ЦБ: Биоэквайринг в России в II квартале стали применять в 11 раз чаще
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В апреле-июне текущего года россияне в сравнении с аналогичным периодом 2024-го стали в 11 раз чаще расплачиваться за покупки с использованием биометрии. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ) РФ.

Там уточнили, что в поквартальном выражении, к уровням января-марта использование биоэквайринга в России выросло в 1,5 раза при почти не изменившимся среднем чеке в 770 рублей против 774 рублей до этого.

«Всего во втором квартале этого года биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей», — отметили в ЦБ.

Из представленных данных также следует, что квартал к кварталу в отчетный период выросли и платежи с использованием QR-кодов. Их осуществили 990 миллионов раз на общую сумму в более чем 1,3 триллиона рублей, что на 25 процентов больше в количественном отношении и на 16 процентов — в денежном.

Евгений Семенов, замглавы Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором российской Единой биометрический системы, рассказал в начале лета, что за последний год доверие россиян к операциям с использованием биометрии существенно выросло. По его словам, это особенно заметно среди граждан, родившихся в 1980-х годах и позднее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Трамп примет в Белом доме иностранного лидера

    Заступившегося за девушку в Москве участника СВО ударили ножом в горло

    Вернувшимся из тропических стран людям назвали требующие обращения к врачу симптомы

    Российскому флоту предрекли распространение нового типа вооружения

    В Госдуме объяснили обращение Зеленского к дружественным России странам

    Шериф надел золотую цепь наркодилера на пресс-конференцию

    Фон дер Ляйен захотела превратить Украину в «стального дикобраза»

    Стала известна позиция Индии по вопросу дальнейших закупок нефти из России

    Студентка захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости