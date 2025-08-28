Силовые структуры
11:01, 28 августа 2025Силовые структуры

Россиянка назвала дуростью свои контакты со Славой и попала на видео ФСБ

ФСБ показала видео с признанием жительницы Рязани в работе на разведку Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Жительница Рязани, осужденная на пять лет колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины, раскаялась в содеянном. Об этом женщина заявила на видео ФСБ, опубликованное РИА Новости.

На кадрах видны спецназовцы, которые останавливают на улице женщину и сажают ее в служебный автомобиль. Она на кухне говорит, что поддерживала контакт со Славой, он интересовался у нее информацией о пороховом заводе и НПЗ, она сфотографировала военную технику в регионе и отправила ему. Женщина назвала дуростью свой поступок.

Суд признал ее виновной в покушении на госизмену и отправил в колонию на пять лет.

