Российского подростка толпой избили из-за слов о девочке

В Санкт-Петербурге подростка толпой избили из-за слов о девочке. Мать пострадавшего обвинила группу молодых людей в организованном нападении на сына, пишет 78.ru в Telegram.

По данным канала, на 17-летнего россиянина на спортивной площадке напали шесть человек. Причиной избиения стала якобы грубость в адрес девочки из их компании, с которой у него был конфликт. В итоге пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По словам матери подростка, избиение было спланировано 19-летним другом оскорбленной девочки. Она заявила, что мальчику поступали угрозы, а после нападения травля не прекратилась.

Подростка выписали из больницы. Одного из нападавших задержали. В Следственном комитете по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

