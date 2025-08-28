Россия
Российского подростка толпой избили из-за слов о девочке

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге подростка толпой избили из-за слов о девочке. Мать пострадавшего обвинила группу молодых людей в организованном нападении на сына, пишет 78.ru в Telegram.

По данным канала, на 17-летнего россиянина на спортивной площадке напали шесть человек. Причиной избиения стала якобы грубость в адрес девочки из их компании, с которой у него был конфликт. В итоге пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По словам матери подростка, избиение было спланировано 19-летним другом оскорбленной девочки. Она заявила, что мальчику поступали угрозы, а после нападения травля не прекратилась.

Подростка выписали из больницы. Одного из нападавших задержали. В Следственном комитете по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Новосибирской области подросток бил сверстника кулаками по голове перед снимающей происходящее на видео толпой. Сообщалось, что он бил его до тех пор, пока толпа не попросила его остановиться. После этого со словами «он еще не упал» подросток ударил сверстника еще несколько раз.

