Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

Под Новосибирском подросток бил сверстника перед снимающей это на видео толпой

В Новосибирской области подросток бил сверстника кулаками по голове перед снимающей происходящее на видео толпой. Ролик опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По данным NGS.RU, российский школьник нанес пострадавшему не менее 10 ударов. Как видно на опубликованных кадрах, он бил его до тех пор, пока толпа не попросила его остановиться. После этого, со словами «он еще не упал», подросток ударил сверстника еще несколько раз.

Издание сообщило, что полиция обратила внимание на инцидент и проводит разбирательство по факту случившегося. В частности, потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

