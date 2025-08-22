Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 22 августа 2025Россия

Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

Под Новосибирском подросток бил сверстника перед снимающей это на видео толпой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Новосибирской области подросток бил сверстника кулаками по голове перед снимающей происходящее на видео толпой. Ролик опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По данным NGS.RU, российский школьник нанес пострадавшему не менее 10 ударов. Как видно на опубликованных кадрах, он бил его до тех пор, пока толпа не попросила его остановиться. После этого, со словами «он еще не упал», подросток ударил сверстника еще несколько раз.

Издание сообщило, что полиция обратила внимание на инцидент и проводит разбирательство по факту случившегося. В частности, потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Москве подростки раздели догола сверстника в лесу и жестоко избили. Нападение снимали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В США высказались о рыщущем подальше от Украины российском «Медведе»

    Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей

    Россиянин напал на женщину с ребенком из-за одежды

    Проблемного волка Брама решили отстрелить

    Трампа заметили в кепке «Трамп во всем прав»

    «Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину

    Москвичам пообещали теплые выходные

    Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

    Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости