16:17, 28 августа 2025

Студентка захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания

Студентка Кайри из США захотела стать блондинкой и осталась с лысиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SimonSkafar / Getty Images

Студентка Кайри (фамилия не указывается) из США захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания. Об этом сообщает The Sun.

Жительница штата Северная Каролина отправилась в парикмахерскую к знакомому мастеру, чтобы подстричься и обновить цвет волос. Однако во время окрашивания она ощутила сильное жжение. «Я никогда раньше не чувствовала такой боли. Я сказала ей [парикмахеру]: "Очень горячо", — и начала плакать, жалуясь, что мне очень больно», — указала американка. На что мастер ответила, что у клиентки дымятся пряди, но она не понимает, что происходит.

Впоследствии девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали химический ожог первой степени. По ее словам, на то, чтобы рана затянулась, потребовалось около двух месяцев. «С тех пор как это случилось, не появилось ни одного волосяного фолликула. ​​Возможно, у меня больше никогда там не вырастут волосы. (...) Я испытала сильную физическую и душевную боль», — заявила студентка, добавив, что парикмахер не попыталась связаться с ней после инцидента.

Ранее в августе сообщалось, что англичанка Молли-Мэй Уотсон из Лондона надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице с ожогом.

