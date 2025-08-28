Студентка захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания

Студентка Кайри (фамилия не указывается) из США захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания. Об этом сообщает The Sun.
Жительница штата Северная Каролина отправилась в парикмахерскую к знакомому мастеру, чтобы подстричься и обновить цвет волос. Однако во время окрашивания она ощутила сильное жжение. «Я никогда раньше не чувствовала такой боли. Я сказала ей [парикмахеру]: "Очень горячо", — и начала плакать, жалуясь, что мне очень больно», — указала американка. На что мастер ответила, что у клиентки дымятся пряди, но она не понимает, что происходит.
Впоследствии девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали химический ожог первой степени. По ее словам, на то, чтобы рана затянулась, потребовалось около двух месяцев. «С тех пор как это случилось, не появилось ни одного волосяного фолликула. Возможно, у меня больше никогда там не вырастут волосы. (...) Я испытала сильную физическую и душевную боль», — заявила студентка, добавив, что парикмахер не попыталась связаться с ней после инцидента.
Ранее в августе сообщалось, что англичанка Молли-Мэй Уотсон из Лондона надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице с ожогом.