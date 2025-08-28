Студентка захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания

Студентка Кайри из США захотела стать блондинкой и осталась с лысиной

Студентка Кайри (фамилия не указывается) из США захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания. Об этом сообщает The Sun.

Жительница штата Северная Каролина отправилась в парикмахерскую к знакомому мастеру, чтобы подстричься и обновить цвет волос. Однако во время окрашивания она ощутила сильное жжение. «Я никогда раньше не чувствовала такой боли. Я сказала ей [парикмахеру]: "Очень горячо", — и начала плакать, жалуясь, что мне очень больно», — указала американка. На что мастер ответила, что у клиентки дымятся пряди, но она не понимает, что происходит.

Впоследствии девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали химический ожог первой степени. По ее словам, на то, чтобы рана затянулась, потребовалось около двух месяцев. «С тех пор как это случилось, не появилось ни одного волосяного фолликула. ​​Возможно, у меня больше никогда там не вырастут волосы. (...) Я испытала сильную физическую и душевную боль», — заявила студентка, добавив, что парикмахер не попыталась связаться с ней после инцидента.

