Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:35, 16 августа 2025Ценности

Девушка надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице

Англичанка Молли-Мэй Уотсон надела купленные в TikTok шорты и осталась с ожогами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Англичанка Молли-Мэй Уотсон из Лондона надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка рассказала, что в мае 2024 года приобрела указанный предмет гардероба из эластана в одном из аккаунтов в TikTok за 8,57 фунта стерлингов (примерно 900 рублей). Впоследствии она надела его под платье на вечеринку перед родами сестры и в какой-то момент почувствовала жжение в верхней части правого бедра. «Я почему-то подумала, что мне под платье забралась пчела», — заявила Уотсон.

Однако когда она попыталась снять шорты, чтобы осмотреть ногу, обнаружила, что их ткань прилипла к коже. Впоследствии девушка обратилась в больницу, где врачи диагностировали ожоги и сообщили, что у нее могут остаться шрамы на всю жизнь.

«Шорты вплавились мне в ногу, поэтому мне пришлось их сорвать. У меня остались ожоги первой и второй степени», — указала пострадавшая, отметив, что из-за ран ей пришлось работать из дома.

В июле возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус попала в больницу из-за узких брюк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже обожглись». Ходят слухи о заключении воздушного перемирия на Украине. Что оно даст Киеву и пойдет ли на такой шаг Москва?

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

    Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

    Армия России ударами гаубицы уничтожила крупный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

    Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с европейскими лидерами

    Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

    На Украине заявили об унижении после саммита на Аляске

    Стало известно о приказе Генштаба ВСУ любой ценой завладеть одним населенным пунктом

    Девушка надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости