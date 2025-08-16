Девушка надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице

Англичанка Молли-Мэй Уотсон надела купленные в TikTok шорты и осталась с ожогами

Англичанка Молли-Мэй Уотсон из Лондона надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка рассказала, что в мае 2024 года приобрела указанный предмет гардероба из эластана в одном из аккаунтов в TikTok за 8,57 фунта стерлингов (примерно 900 рублей). Впоследствии она надела его под платье на вечеринку перед родами сестры и в какой-то момент почувствовала жжение в верхней части правого бедра. «Я почему-то подумала, что мне под платье забралась пчела», — заявила Уотсон.

Однако когда она попыталась снять шорты, чтобы осмотреть ногу, обнаружила, что их ткань прилипла к коже. Впоследствии девушка обратилась в больницу, где врачи диагностировали ожоги и сообщили, что у нее могут остаться шрамы на всю жизнь.

«Шорты вплавились мне в ногу, поэтому мне пришлось их сорвать. У меня остались ожоги первой и второй степени», — указала пострадавшая, отметив, что из-за ран ей пришлось работать из дома.

В июле возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус попала в больницу из-за узких брюк.