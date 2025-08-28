Украина вручила ноту протеста послу Венгрии

Украина вручила послу Венгрии ноту протеста

Украина вручила послу Венгрии ноту протеста из-за запрета на въезд в страну командующего Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди, ответственного за атаку на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «Зеркало недели».

«Призываем Венгрию и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой», — заявил Сибига.

Ранее Сибига обвинил Венгрию в выборе неправильной стороны истории, пообещал предпринять зеркальные действия в ответ на запрет Бровди въезда в Венгрию.

Данные ограничения венгерских властей автоматически распространяются и на все государства Европейского союза, а также Шенгенской зоны.