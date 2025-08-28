Мир
13:22, 28 августа 2025Мир

В Кремле прокомментировали расследование Германии по подрыву «Северных потоков»

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

ФРГ не ведет контактов с Россией по расследованию подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Контактов с российской стороной нет», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков напомнил о резкой волне обвинений в адрес Москвы после подрыва газопроводов. Он подчеркнул, что западные СМИ и политики не смогли предоставить доказательств в поддержку своих заявлений.

Ранее правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву «Северных потоков». Предположительно, диверсионная группа состояла из семи человек. Как выяснили следователи, часть экипажа имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными.

