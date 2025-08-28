Мир
В ФРГ завершили расследование подрыва «Северных потоков»

Die Zeit: В ФРГ следователи установили личности подорвавших «Северные потоки»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

Предположительно, диверсионная группа состояла из семи человек. Отмечается, что они выходили в море на яхте «Андромеда», с которой на 80-метровую глубину к газопроводам была доставлена взрывчатка. Как выяснили следователи, часть экипажа имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными.

Ранее сообщалось, что арестованный в районе итальянского города Римини по запросу ФРГ гражданин Украины Сергей Кузнецов являлся непосредственным руководителем группы, осуществившей подрыв «Северных потоков». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ходе судебного заседания он озвучил алиби и заявил о пребывании на территории Украины в день взрывов. По его словам, в Италию он прибыл, чтобы навестить учащегося в университете сына.

