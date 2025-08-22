Мир
22 августа 2025

Арестованный по делу о «Северных потоках» украинец озвучил свое алиби

Ansa: Арестованный украинец заявил, что находился на Украине в момент теракта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Арестованный в связи со взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» украинец Сергей Кузнецов на заседании суда заявил об алиби. Об этом сообщает Ansa.

По данным агентства, на судебном заседании подозреваемый заявил, что в момент совершения теракта находился на территории Украины, а в Италию приехал навестить старшего сына, который учится в университете.

Кроме того, Кузнецов отказался от экстрадиции в Германию и потребовал перевести на украинский язык материалы дела и обвинений против него, предоставленных следствием в ФРГ.

Ранее стало известно, что сообщники подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Кузнецова могли находиться в Италии. Отмечалось, что их розыск активно продолжается.

