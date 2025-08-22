Мир
Стало известно предполагаемое местонахождение участников подрыва «Северных потоков»

Bild: Cообщники подозреваемого в подрыве «Северных потоков» могли быть в Италии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix via Reuters

Cообщники подозреваемого в подрыве трубопроводах «Северных потоков» гражданина Украины Сергея Кузнецова могли находиться в Италии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, что розыск подозреваемых в совершении диверсии на трубопроводах активно продолжается. Уточняется, что среди международных следователей присутствуют специалисты из Германии.

Отмечается, что другие участники диверсии «могли находиться в непосредственной близости от задержанного в Италии украинца».

Ранее стало известно, что Кузнецову, арестованному в Италии по обвинению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время задержанный ожидает экстрадиции.

