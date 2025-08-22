Раскрыто возможное наказание арестованному за подрыв «Северных потоков» украинцу

Арестованному за подрыв «Северных потоков» украинцу грозит до 15 лет тюрьмы

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по обвинению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает итальянский портал Open.online.

«Арест, произведенный по международному ордеру, выданному Федеральным судом Германии по обвинению в «неконституционном саботаже», был произведен без сопротивления. Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы, и в настоящее время он ожидает экстрадиции», — пишет издание.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что гражданин Украины, задержанный по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков», является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ).

Кузнецов был задержан в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. В Италии он отдыхал с семьей.