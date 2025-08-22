Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:47, 22 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта личность подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

WSJ: Задержанный по делу о подрыве «Северных потоков» украинец служил в СБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», является отставным капитаном армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Личность мужчины раскрыла газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание утверждает, что он также «служил в элитном подразделении, которое обороняло Киев в 2022 году». Задержанный и двое его сослуживцев были наняты в мае 2022 года вместе с гражданскими водолазами для выполнения секретной операции по подрыву газопроводов, сообщает WSJ.

Материалы по теме:
В Европе арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Что о нем известно?
В Европе арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Что о нем известно?
21 августа 2025
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины. Почему следователи СБУ решили его арестовать?
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины.Почему следователи СБУ решили его арестовать?
14 ноября 2023

Итальянская газета Corriere della Sera назвала имя и возраст мужчины. Его зовут Сергей Кузнецов, ему 49 лет. Гражданин Украины был задержан, когда прибыл на кроссовере с украинскими номерами на отдых с семьей.

Агентство ANSA сообщило, что Кузнецова заподозрили в еще одном преступлении — взрыве танкера в Савоне. Инцидент со взрывом судна произошел в феврале в городском порту. Тогда в результате подрыва нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты получил серьезные повреждения.

Причастность Кузнецова к подрыву «Северных потоков» раскрыли еще за год до ареста

Украинец еще в мае 2024 года фигурировал в списках возможных исполнителей теракта. В прошлом году экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач уже называл участников группы, связанной с ЧП на «Северных потоках».

Материалы по теме:
Названы фамилии украинцев, причастных к подрыву «Северных потоков». Что о них известно?
Названы фамилии украинцев, причастных к подрыву «Северных потоков». Что о них известно?
14 мая 2024
В США описали секретную операцию водолазов по подрыву «Северных потоков»
В США описали секретную операцию водолазов по подрыву «Северных потоков»
8 февраля 2023

Тогда Деркач утверждал, что в его распоряжении оказались имена «практически всей» группы украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов. В заявлении бывшего депутата Рады обозначалось несколько имен, среди которых фигурировал и Кузнецов.

Подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов задержали в Италии

Кузнецова задержали вечером в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. По информации Der Spiegel, он мог заниматься организационной частью операции по подрыву газопроводов.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

Официальные расследования датских, норвежских и немецких властей к началу 2023 года не пришли к выводам об организаторе или исполнителе диверсий. Однако западные журналисты, в частности издания The Wall Street Journal, The Washington Post и Der Spiegel, провели серию собственных расследований, которые указывали на причастность украинского военного и политического командования к совершению диверсии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    Ночные удары дронов ВСУ привели к возгораниям в Волгоградской области

    Известный рэпер в нижнем белье подрался с полицейскими

    Ким Чен Ын вручил награды корейским участникам операции в Курской области

    Названы пенсии российских госслужащих

    Путешествующий по миру россиянин назвал семь опасных для туристов стран

    В российском городе прогремели взрывы

    Вдоль дороги нашли шесть человеческих голов

    Украинские военные спасли российских бойцов ради сдачи в плен

    В России ответили на слова Ермака о территориальных уступках со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости