Раскрыта личность подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

WSJ: Задержанный по делу о подрыве «Северных потоков» украинец служил в СБУ

Гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», является отставным капитаном армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Личность мужчины раскрыла газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание утверждает, что он также «служил в элитном подразделении, которое обороняло Киев в 2022 году». Задержанный и двое его сослуживцев были наняты в мае 2022 года вместе с гражданскими водолазами для выполнения секретной операции по подрыву газопроводов, сообщает WSJ.

Итальянская газета Corriere della Sera назвала имя и возраст мужчины. Его зовут Сергей Кузнецов, ему 49 лет. Гражданин Украины был задержан, когда прибыл на кроссовере с украинскими номерами на отдых с семьей.

Агентство ANSA сообщило, что Кузнецова заподозрили в еще одном преступлении — взрыве танкера в Савоне. Инцидент со взрывом судна произошел в феврале в городском порту. Тогда в результате подрыва нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты получил серьезные повреждения.

Причастность Кузнецова к подрыву «Северных потоков» раскрыли еще за год до ареста

Украинец еще в мае 2024 года фигурировал в списках возможных исполнителей теракта. В прошлом году экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач уже называл участников группы, связанной с ЧП на «Северных потоках».

Тогда Деркач утверждал, что в его распоряжении оказались имена «практически всей» группы украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов. В заявлении бывшего депутата Рады обозначалось несколько имен, среди которых фигурировал и Кузнецов.

Подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов задержали в Италии

Кузнецова задержали вечером в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. По информации Der Spiegel, он мог заниматься организационной частью операции по подрыву газопроводов.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

Официальные расследования датских, норвежских и немецких властей к началу 2023 года не пришли к выводам об организаторе или исполнителе диверсий. Однако западные журналисты, в частности издания The Wall Street Journal, The Washington Post и Der Spiegel, провели серию собственных расследований, которые указывали на причастность украинского военного и политического командования к совершению диверсии.

