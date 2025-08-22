Причастность украинца к подрыву «Северных потоков» раскрыли еще за год до ареста

РИАН: Кузнецова связывали с терактами на «Северных потоках» еще в 2024 году

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный 20 августа в Италии по подозрению в причастности к терактам на газопроводах «Северный поток», еще в мае прошлого года фигурировал в списках возможных исполнителей. Об этом узнали журналисты РИА Новости.

По данным издания, в 2024 году экс-депутат Верховной Рады Андрей Деркач уже называл «практически всю группу», связанную с ЧП на «Северных потоках». В заявлении бывшего депутата обозначалось несколько имен, среди них был и Кузнецов.

Сейчас задержанный мужчина помещен в тюрьму итальянского города Римини. Его арест состоялся в городке, куда он отправился на семейный отдых.

Ранее Генеральная прокуратура Германии раскрыла, что Кузнецов был частью группировки, заложившей взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», участки которых проходили вблизи острова Борнхольм. Кроме того, украинца называют одним из координаторов операции.

По данным зарубежных изданий, гражданин Украины, связанный с подрывами на «Потоках», является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Как пишут журналисты, он состоял в элитном подразделении, бойцы которого занимались обороной Киева в 2022 году.