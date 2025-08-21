Раскрыта личность задержанного за подрыв «Северных потоков» украинца

WSJ: Задержанный в Италии за подрыв «Северных потоков» украинец служил в СБУ

Гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток», является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Сергей К., ныне отставной капитан Вооруженных сил Украины, ранее служил в украинской спецслужбе СБУ, а также в элитном подразделении, которое обороняло Киев в 2022 году», — пишет издание, ссылаясь на информацию, полученную от его бывших командиров.

Газета отмечает, что задержанный и два его сослуживца были наняты вместе с гражданскими водолазами для выполнения секретной операции по подрыву газопровода «Северный поток» в мае 2022 года.

Ранее Генеральная прокуратура Германии сообщила, что задержанный в Италии гражданин Украины входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и являлся одним из координаторов операции.