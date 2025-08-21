Задержанного за подрыв «Северных потоков» украинца заподозрили в еще одном преступлении

Взорвавшего «Северные потоки» украинца заподозрили в подрыве танкера с нефтью РФ

Сергея Кузнецова, задержанного за подрыв газопроводов «Северный поток», заподозрили в еще одном преступлении — взрыве танкера в Савоне. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Инцидент со взрывом судна произошел в феврале в городском порту. Тогда в результате подрыва нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты получил серьезные повреждения.

Полиция уверена, что устроить диверсию могли сторонники Украины, поскольку данный танкер перевозил российскую нефть в обход санкций.

Ранее стало известно, что подрыв «Северных потоков» курировал на тот момент являвшийся главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.