09:44, 28 августа 2025

В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

В Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin), в котором британский актер Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Пока не смотрели», — сказал Песков.

Ранее издание Variety опубликовало кадр из фильма, на котором можно увидеть Джуда Лоу в образе президента России.

«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина. Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассайас.

