21:45, 27 августа 2025

Появилось фото Джуда Лоу в образе Владимира Путина

Издание Variety показало Джуда Лоу в роли президента России Владимира Путина
Марина Совина
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Появился новый кадр из фильма «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin), на котором можно увидеть британского актера Джуда Лоу в образе президента России Владимира Путина. Фотографию опубликовало издание Variety.

Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассайас. «Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина.

Ранее Джуд Лоу впервые появился в образе Владимира Путина на съемках картины «Кремлевский волшебник». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что создатели фильма не обращались в Кремль.

