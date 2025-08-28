В Молдавии задержали 90 человек во время выступления Макрона, Мерца и Санду

Во время концерта ко дню независимости Молдавии в Кишиневе, где выступала президент республики Майя Санду вместе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом и премьер-министром Польши Донадальдом Туском, были задержаны 90 человек. Об этом сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в течение дня неизвестные лица пытались предпринять попытки сорвать праздничные мероприятия, блокировав маршруты, создавая при этом беспорядки.

«Однако благодаря оперативности и сотрудничеству правоохранительных органов в инспектораты были доставлены более 90 человек, а их намерения были предотвращены и пресечены», — уточнили в правоохранительном ведомстве. Там также заявили, что праздничные мероприятия в Кишиневе посетили боле 90 тысяч человек.

27 августа Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск посетили Молдавию, чтобы выразить поддержку Санду. Кроме того, президент Молдавии называла целью их визита поддержку страны из-за якобы вмешательства России.