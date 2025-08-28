Наука и техника
02:02, 28 августа 2025Наука и техника

В Новосибирске разработали дрон для создания защищенной связи

Инженер Михлин: В Новосибирске разработали коптер для создания защищенной связи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

Мультироторный дрон, позволяющий быстро развернуть защищенную линию связи на больших расстояниях, разработали в Новосибирске. Коптер позволяет создавать канал для стабильной передачи данных, сообщил инженер проекта Иван Михлин в ходе форума «Технопром-2025», передает ТАСС.

Беспилотник разматывает оптоволоконный кабель при наборе высоты, прокладывая физическую линию связи до 20 километров. Дроном управляют по оптическому каналу — отсутствие радиосигналов исключает помехи и перехват. После выхода на позицию один оператор подключает узел связи, предоставляющий ethernet-порты, Wi-Fi сеть, IP-телефонию, а также интерфейсы для раций и гарнитур.

«Об аналогах именно подобного комплекса я не слышал. Это комплекс, разработанный для обеспечения надежной связи с помощью оптического волокна, которое прокладывается по воздуху, в районы, где связь как таковая невозможна по искусственным или естественным причинам. Он может обеспечить связь непосредственно, например, с человеком, который где-то застрял по тем или иным причинам», — сказал Михлин.

Отмечается, что аппарат построен на основе доступных компонентов. Разработчики планируют развернуть серийное производство в 2026 году. Основным преимуществом беспилотника считается скрытность и защита канала связи, что подходит для выполнения спецзадач и работы в условиях электромагнитных помех.

Ранее в августе в концерне «Калашников» сообщили, что модернизированные беспилотники «Квазимачта», которые способны висеть в воздухе на протяжении 20 дней, поставляют в зону СВО. Аппарат использует провода для питания и передачи информации.

