В России предложили выпустить «крокодилов» на перехват украинских дронов

В России предложили расконсервировать Ми-24 для перехвата дронов ВСУ

В России предложили расконсервировать советскую авиатехнику для борьбы с бьющими по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) беспилотниками ВСУ. С такой инициативой выступил блогер Михаил Звинчук в Telegram.

Речь идет об ударных вертолетах Ми-24, которые неофициально называют «крокодилами».

Звичнук заявил, что в России остается большое число пригодных к использованию Ми-24, однако для условий современного боя эти машины уже не подходят.

Минимальная модернизация вертолетов может превратить Ми-24 в эффективное средство борьбы с беспилотниками, уничтожая их на подлете к НПЗ, заключил блогер.

28 августа стало известно о пожаре, начавшемся на Куйбышевском НПЗ. На прикрепленных к посту кадрах видно, как утверждается, поднявшийся над объектом черный дым. Регион был атакован украинскими беспилотниками.