Силовые структуры
18:34, 28 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе конфликт между местными обернулся трагедией

В Карачаево-Черкесии двоих местных жителей застрелили во время конфликта
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Карачаево-Черкесии произошел конфликт между двумя группами местных жителей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Карина Бекижева.

По данным ведомства, 27 августа в ауле Верхняя Теберда двое участников конфликта получили огнестрельные ранения. Спасти их не удалось. Следователи приехали на место трагедии и осмотрели его. Изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и другие значимые предметы.

Возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов») и пунктам «а,ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Сотрудники ищут причастных к совершению преступления.
 
Ранее в Москве неадекватный мужчина изрезал ножом уроженца Казахстана, заступившегося за девушку.

