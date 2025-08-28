Заступившегося за девушку в Москве участника СВО ударили ножом в горло

В Москве участника СВО ударили ножом в горло, когда он защищал девушку

В Москве неадекватный мужчина изрезал ножом уроженца Казахстана, заступившегося за девушку. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, пострадавший приехал в миграционный центр на улице Бахрушина, чтобы решить вопрос с получением гражданства России. Он подписал контракт с Российской армией, в августе 2024 года уволился и теперь имеет право получить гражданство России.

Около стации метро «Добрынинская» иностранец решил посмотреть на скейтеров, выполнявших трюки. Он услышал крик и заметил, как незнакомец подбежал к девушке и стал избивать ее. Тогда участник специальной военной операции (СВО) вступился за девушку. В ответ нападавший ударил его ножом в шею. Росгвардейцы задержали подозреваемого и отвезли в полицию. Раненый сейчас находится в больнице.

