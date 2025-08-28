Ценности
10:54, 28 августа 2025Ценности

В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

Карина Черных
Карина Черных

Кадр: @bilanofficial

Российский певец Дима Билан удивил фанатов моложавой внешностью на музыкальном конкурсе «Новая волна». Снимки и комментарии появились в его личном TikTok-аккаунте.

43-летний исполнитель опубликовал серию снимков, на которых позировал на ковровой дорожке. Для выхода в свет знаменитость выбрала белый костюм в сочетании с футболкой и кедами того же цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что артист сбрил бороду.

Пользователи сети принялись оценивать новый имидж Билана в комментариях. «Дима, как вы добились таких идеальных скул?», «Дмитрий, вы знаете, что такое стареть?», «Дмитрий, вы как дорогое вино. С годами только вкуснее», «Билан как вампир», «И давно тебе 17?», «Близнец Лазарева», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне косметолог раскрыла секрет моложавой внешности Димы Билана.

