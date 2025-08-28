Мир
В США оценили введение Трампом войск в Вашингтон

Эшер: Снижение насильственных преступлений в Вашингтоне может быть искусственным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Снижение общего числа насильственных преступлений в Вашингтоне может быть искусственным. Такое мнение выразил американский криминалист Джефф Эшер, оценив введение главой Белого дома Дональдом Трампом войск в Вашингтон. Его слова передает BBC News.

Столичное полицейское управление Вашингтона отметило снижение числа преступлений после начала кампании по борьбе с преступностью. С 12 по 26 августа там было зарегистрировано 75 преступлений, что на 23 процента ниже, чем за предыдущие две недели.

«Сообщения о преступлениях всегда поступают с задержкой, поэтому часть этого спада, вероятно, искусственная», — отметил американский криминалист Джефф Эшер.

По его словам, чтобы полноценно оценить эффективность принятых мер, потребуется около шести недель.

11 августа американский президент Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности. Округ было решено передать под прямое федеральное управление.

