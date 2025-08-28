Забота о себе
17:28, 28 августа 2025Забота о себе

Назван идеальный возраст для инъекций ботокса

Хирург Наджент назвала инъекции ботокса в молодом возрасте пустой тратой денег
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Пластический хирург Нора Наджент призвала молодежь отказаться от инъекций ботокса. Идеальный возраст для этой процедуры она назвала в разговоре с изданием Terra.

«Невозможно лечить то, чего еще нет. Вводить ботокс в 20 лет — это пустая трата денег», — пояснила Наджент. По ее словам, к косметологу необходимо обращаться в том возрасте, когда появились едва заметные морщины. Только в этом случае можно увидеть все нюансы старения лица и подобрать индивидуальную процедуру, подчеркнула доктор.

Аналогичное мнение высказала и Эштон Коллинз из организации Save Face, которая выступает за более строгое регулирование косметической промышленности. Более того, по ее словам, инъекции ботокса в молодом возрасте могут привести к развитию резистентности к препарату. Специалистка добавила, что она сама начала делать уколы в 26 лет, а спустя годы ей потребовались более частые походы к косметологу в связи с тем, что эффект теперь проходит быстрее.

Ранее невролог Полина Лепилова рассказала о методах борьбы с повышенной потливостью. При этой проблеме она посоветовала делать инъекции ботокса.

