Опубликовано эпичное видео уничтожения техники и живой силы ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают боевую работу по уничтожению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом «Работайте, братья!».

На видео запечатлены эпизоды поражения боевиков, а также уничтожение их бронетехники, артиллерийских систем, транспортных средств, укрепленных позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и средств связи.

До этого безуспешная попытка дронов ВСУ пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео. Как видно на кадрах, все очаги возгорания от попадания беспилотников находятся снаружи укрытий.