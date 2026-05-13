Эпичное уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ российской «Молнией» сняли на видео

Появилось видео уничтожения ПУ БПЛА ВСУ российской «Молнией» в Сумской области

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» поделились кадрами эпичного уничтожения пункта управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударным беспилотником «Молния». Видео было опубликовано в Telegram-канале «НАТОптыш».

«Северяне» в ходе воздушной разведки в Краснопольском районе Сумской области вскрыли здание, которое было оборудовано врагами под пункт управления БПЛА.

После чего, по цели было оперативно нанесено огневое поражение российским ударным беспилотником. На кадрах виден мощный взрыв, в результате которого, украинский расчет со всем имуществом был разбит.

Ранее «северяне» делились кадрами мощного уничтожения пикапов ВСУ. При помощи техники враг пытался перебросить штурмовые группы в направлении Чайковки.