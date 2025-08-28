Юлия Пересильд в купальнике снялась на пляже

Российская актриса Юлия Пересильд в купальнике снялась на пляже

Российская актриса Юлия Пересильд в откровенном образе снялась на пляже. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на ее странице, насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость позировала на размещенном кадре в раздельном черно-белом купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой.

При этом она продемонстрировала фигуру. Вдобавок звезда распустила короткие светлые волосы, влажные от воды, и надела солнцезащитные очки.

Ранее в августе 40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа. Знаменитость позировала перед камерой во время тренировки в спортзале.