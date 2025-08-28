Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 28 августа 2025Бывший СССР

Задержанный молдавский олигарх захотел вернуться на родину и доказать свою невиновность

Плахотнюк запросил экстрадицию в Молдавию, чтобы доказать свою невиновность
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, которого задержали в Греции по ордеру Интерпола, запросил экстрадицию на родину. Об этом сообщил Telegram-канал Moldova Lebera.

«Апелляционный суд Афин постановил: Владимир Плахотнюк будет экстрадирован», — сказано в публикации.

По словам адвоката бизнесмена, министерства юстиции Молдавии и Греции, где Плахотнюк был задержан в июле, приступят в выполнению логистических и технических процедур, предусмотренных в подобных случаях. Telegram-канал «Страна.ua» отметил, что олигарх намерен доказать свою невиновность.

Ранее Плахотнюк, которого задержали в Греции по ордеру Интерпола, призвал сторонников объединиться для свержения власти в Молдавии. Он потребовал восстановить команду его власти, чтобы обеспечить гражданам республики стабильность и безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Тревожным людям посоветовали отказаться от нескольких продуктов

    Меган Маркл сделала принцу Гарри подарок своими руками и забрала его себе

    Швеция разработала доступный антидроновый боеприпас

    Пашинян раскритиковал признание Нетаньяху геноцида армян

    Выступление Элджея в Челябинске отменили после жалоб

    Россиянка провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео

    Политолог объяснил сообщения о серьезном изменении позиции США по Украине

    Глава Еврокомиссии заявила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве

    В России ответили на обвинения в эскалации конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости