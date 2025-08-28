Задержанный молдавский олигарх захотел вернуться на родину и доказать свою невиновность

Бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, которого задержали в Греции по ордеру Интерпола, запросил экстрадицию на родину. Об этом сообщил Telegram-канал Moldova Lebera.

«Апелляционный суд Афин постановил: Владимир Плахотнюк будет экстрадирован», — сказано в публикации.

По словам адвоката бизнесмена, министерства юстиции Молдавии и Греции, где Плахотнюк был задержан в июле, приступят в выполнению логистических и технических процедур, предусмотренных в подобных случаях. Telegram-канал «Страна.ua» отметил, что олигарх намерен доказать свою невиновность.

Ранее Плахотнюк, которого задержали в Греции по ордеру Интерпола, призвал сторонников объединиться для свержения власти в Молдавии. Он потребовал восстановить команду его власти, чтобы обеспечить гражданам республики стабильность и безопасность.