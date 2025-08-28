Зеленский пообещал представить идеи о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. (...) Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности», — написал Зеленский.

По его словам, на следующей неделе вся конфигурация гарантий безопасности будет «представлена на бумаге», а Эрдоган пообещал, что приобщит к процессу министра обороны Турции.

Ранее Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором обсудил удар по Киеву. Помимо этого, по его словам, он обсудил с председателем ЕК дипломатическую работу по урегулированию конфликта и обеспечению безопасности Украины, евроинтеграцию республики и 19-й пакет санкций Евросоюза против России.